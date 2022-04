Scarcerato Nunzio De Falco, mandante dell’omicidio di don Peppe Diana: gravi problemi di salute Già sottoposto ai domiciliari nel 2021, era tornato in carcere lo scorso febbraio. De Falco, però, è stato nuovamente scarcerato per gravi problemi di salute.

A cura di Valerio Papadia

Don Peppe Diana

È stato scarcerato Nunzio De Falco, 72 anni, considerato il mandante dell'omicidio di don Peppe Diana, il parroco della chiesa di San Nicola di Casal di Principe (Caserta), assassinato dalla camorra proprio all'interno del luogo di culto il 19 marzo del 1994. Lo scorso 11 aprile, De Falco è stato scarcerato ed è tornato agli arresti domiciliari a Villa Literno (sempre nel Casertano): l'uomo è infatti ritenuto gravemente malato e la perizia medica ha definito incompatibili le sue condizioni di salute con il regime carcerario.

De Falco era già stato scarcerato nel 2021

Condannato a due ergastoli e detenuto nel carcere di massima sicurezza di Sassari, Nunzio De Falco era già stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari nel luglio del 2021, proprio a causa delle sue precarie condizioni di salute. La scarcerazione del 72enne aveva scatenato la dura reazione della sorella di don Peppe Diana, Marisa, che al tempo aveva dichiarato: "Per quello che ha fatto, quell'uomo avrebbe dovuto morire in carcere. Io non ho potuto abbracciare mio fratello negli ultimi istanti, don Peppe non è morto circondato dall'affetto dei propri cari. Dunque nemmeno chi è stato condannato come mandante del suo omicidio dovrebbe avere questa possibilità".

Don Peppe Diana ucciso dalla camorra nel 1994

La mattina del 19 marzo del 1994, ormai quasi 30 anni fa, don Peppe Diana si stava preparando ad officiare la messa nella sua parrocchia. Intorno alle 7.30 di quella mattina, in cui si celebrava anche il suo onomastico, don Peppe fu raggiunto da sicari e colpito con cinque proiettili, che non gli lasciarono scampo.