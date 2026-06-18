Scarafaggi nelle fogne a Napoli, l’Asl bacchetta i consiglieri “influencer”: no ai selfie durante le deblattizzazioni

Lettera dell’Asl di Napoli a tutte le Municipalità: “Video sui social non conformi alle prescrizioni di sicurezza, i consiglieri devono stare a 20 metri da chi bonifica. Rischi per la salute”

No ai selfie dei consiglieri municipali durante gli interventi di deblattizzazione nelle fogne, è rischioso per la salute. L'Asl Napoli 1 Centro bacchetta i consiglieri influencer, dopo la pubblicazione sui social di video e foto che "evidenziano comportamenti non conformi alle prescrizioni di sicurezza". In pratica, i consiglieri municipali avrebbero filmato gli interventi di disinfestazione dagli scarafaggi che sono in corso in città da troppo vicino, rischiando di essere esposti alle sostanze chimiche spruzzate senza le dovute protezioni. Da qui, la lettera di ammonimento inviata al Comune e inoltrata dall'Assessorato alla Salute a tutte e dieci i parlamentini cittadini, con ad oggetto "Disposizioni inderogabili in materia di sicurezza operativa durante le attività di deblattizzazione della rete fognaria pubblica del Comune di Napoli. Invito al rigoroso rispetto".

La nota dell'Asl al Comune

Nella comunicazione, l'Asl fornisce le indicazioni in materia di sicurezza operativa durante le attività di deblattizzazione della rete fognaria pubblica cittadina, svolte nell’ambito dei servizi erogati per conto dell'Azienda Sanitaria. L'assessorato alla Salute chiede alle Municipalità "la massima fermezza sull’assoluta necessità di attenersi scrupolosamente a quanto disposto, anche alla luce dei recenti episodi segnalati e diffusi tramite canali social, che evidenziano comportamenti non conformi alle prescrizioni di sicurezza".

In questo periodo, infatti, il Comune di Napoli e l'Asl, tramite gli operatori specializzati, stanno provvedendo a disinfestare il sottosuolo cittadino, per evitare la proliferazione di blatte durante il periodo estivo. È stato redatto, in proposito, un apposito calendario con le strade che vengono di volta in volta interessate. È usanza comune che questi interventi delle squadre specializzate siano seguiti da spettatori particolari, come i consiglieri municipali, che fanno da filtro con il territorio e possono risolvere eventuali problematiche.

Ma quali sono i divieti? L'Asl ne elenca tre, imprescindibili per le norme sulla sicurezza. Il primo è "l'assoluto divieto ai soggetti non autorizzati di avvicinarsi alle aree di cantiere, sostare in prossimità dei pozzetti fognari o interferire con le attività in corso". Secondo, "deve essere garantito un distanziamento minimo di sicurezza non inferiore a 20 metri rispetto alle aree interessate dagli interventi. Terzo, "ogni comportamento difforme espone a rischi concreti per l’incolumità delle persone e per la tutela della salute pubblica".

Infine, la raccomandazione a tutela della salute dei consiglieri municipali: "Si invita ciascun Presidente di Municipalità a voler sensibilizzare i Consiglieri Municipali affinché, nell’esercizio delle proprie funzioni, adottino comportamenti pienamente coerenti con le suddette prescrizioni, evitando qualsiasi forma di interferenza con le attività operative in corso, tanto più in contesti che implicano rischi per la sicurezza degli operatori e della cittadinanza. Confidando nella puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni richiamate".

La nota ha fatto sorridere più di un consigliere locale. "Sembrerebbe una barzelletta, ma non lo è – ironizza Rino Nasti, consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella – La parte più curiosa della vicenda è che, invece di rassicurare i cittadini sulla qualità degli interventi, si sente il bisogno di raccomandare che nessuno li osservi troppo da vicino. È una forma innovativa di trasparenza amministrativa".