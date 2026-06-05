In Consiglio regionale il club dei consiglieri tifosi del Napoli: la proposta di Simeone

Al Consiglio Regionale della Campania un club ufficiale dedicato ai tifosi azzurri: la proposta è del consigliere Nino Simeone, con tanto di bozza di statuto già pronta.

Nino Simeone

Un club del Calcio Napoli dentro le mura del Consiglio Regionale della Campania, un'associazione senza scopo di lucro, trasversale alle posizioni di partito, pensata per far incontrare istituzioni e persone fuori dai ruoli, nel segno della passione sportiva che accomuna buona parte dei campani. La proposta è stata presentata questa mattina all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. A depositarla è Nino Simeone, consigliere regionale della Campania e consigliere comunale del Comune di Napoli e, manco a dirlo, sfegatato tifoso azzurro. La cosa divertente è che oggi il Consiglio regionale è invece presieduto da uno juventino doc che non ha mai fatto mistero della sua passione bianconera, ovvero Massimiliano Manfredi (Pd). Gran parte dell'Aula, trasversalmente, è a trazione azzurra e Simeone troverà sicuramente occhio benevolo anche ai piani alti della giunta regionale: sia il presidente Roberto Fico che il vice, Mario Casillo sono tifosi del Napoli.

Tornando al progetto del "Club Napoli del Consiglio Regionale della Campania", la platea dei potenziali soci comprende consiglieri regionali, dipendenti e collaboratori dell'ente. La proposta è già accompagnata da una bozza di statuto, che sarà discussa insieme ai soci promotori e con il Cral del Consiglio Regionale in un percorso partecipato per definire finalità, attività e modalità organizzative.

Spiega Simeone: «Questa proposta nasce dal desiderio di rafforzare il senso di appartenenza e di comunità all'interno del Consiglio Regionale, valorizzando la passione sportiva che unisce profondamente il nostro territorio».