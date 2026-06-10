Danneggiata l’auto di Michele Inserra, giornalista e consigliere comunale di Casola di Napoli

La solidarietà dell’Ordine dei Giornalisti. Il consigliere regionale Bonajuto: “Fatto profondamente inquietante”. In passato Inserra fu sotto protezione per quattro anni per minacce ricevute dalla ‘ndrangheta.

Michele Inserra

L'auto di Michele Inserra, consigliere comune di Casola di Napoli, è stata danneggiata. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi ma ne è stata data notizia solo ora. Sulla vicenda indagano adesso i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e la Procura di Torre Annunziata. Inserra, giornalista de "L'Altra voce dell'Italia-Il Quotidiano della Basilicata" e opinionista di Radio Kiss Kiss Napoli, con un passato a Roma tra Rai Uno, Camera e Senato, è stato in passato sottoposto per quattro anni a provvedimento di protezione su disposizione della prefettura di Reggio Calabria per una serie di intimidazioni da parte della ‘ndrangheta calabrese. Dal 6 novembre scorso è consigliere indipendente del comune di Casola di Napoli, dopo essere stato eletto con la maggioranza del sindaco Alfredo Rosalba nel giugno del 2024.

L'Ordine dei Giornalisti della Campania ha subito espresso solidarietà e preoccupazione per l'episodio. Anche Ciro Bonajuto, consigliere regionale della Campania e presidente della Prima commissione con delega alla Sicurezza, ha parlato di un fatto "profondamente inquietante, soprattutto se si considera che Michele ha già vissuto anni difficili sotto scorta proprio a causa delle minacce ricevute per il suo lavoro in prima linea. Il danneggiamento della sua auto è un segnale inquietante che non va sottovalutato", ha proseguito l'ex sindaco di Ercolano, aggiungendo anche che " non possiamo e non vogliamo più accettare intimidazioni di stampo mafioso nei nostri territori. Questi soggetti, che usano la violenza e la prevaricazione per condizionare la vita pubblica e la libertà di stampa, non devono trovare alcuno spazio nella nostra società. A Michele va il mio abbraccio e l'invito a non arretrare di un solo millimetro perché lo Stato e le istituzioni sane della Campania sono e saranno sempre al suo fianco".