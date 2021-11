Scappano dal pub senza pagare, il titolare li denuncia. E la comitiva torna e salda il conto È stato proprio il locale, sui social, a rendere noto l’accaduto: prima la fuga senza pagare il conto, poi il pentimento dei sei clienti.

A cura di Valerio Papadia

Devono aver avvertito il senso di colpa, anche se a distanza di tre giorni, i sei clienti di un pub di Aversa, nella provincia di Caserta, che sabato scorso, il 13 novembre, sono fuggiti via senza pagare il conto: tre giorni dopo la malefatta, la comitiva si è ripresentata al locale per chiedere scusa e saldare il conto. A raccontare la vicenda è lo stesso locale, il St. Patrick Pub di Aversa, che lo scorso weekend, su Facebook, ha inviato un messaggio ai sei clienti andati via senza pagare: "Messaggio per i 6 campioni (3 coppie e tra l'altro con una donna in attesa e che sono stati serviti con estrema attenzione visto il caso, non aggiungo dettagli) che sono scappati via senza pagare sabato sera: il vostro video con le vostre facce in Hd lo hanno le forze dell'ordine con tanto di denuncia, oltre alla figuraccia in mondovisione rischiate penalmente… siete ancora in tempo per salvarvi contattandoci e chiedendo scusa per l'accaduto, saldando il conto!".

I clienti sono tornati al pub e hanno chiesto scusa

È ancora la pagina social del pub, tre giorni dopo l'accaduto, a raccontare della redenzione dei sei clienti, forse spinti dalla paura della denuncia: "I ragazzi che sono andati via senza pagare sabato sono appena andati via dal pub, hanno chiesto scusa e saldato il conto. Hanno capito l'errore fatto e la denuncia sarà ritirata". Molti i clienti abituali del locale che, sotto i post pubblicati su Facebook, hanno manifestato attestati di stima e solidarietà al locale per il brutto gesto della comitiva. Un caso analogo, soltanto qualche mese fa, a Napoli, dove i furbetti erano tornati a saldare il conto solo dopo l'ultimatum del proprietario.