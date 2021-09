Scappano dal pub senza pagare a Napoli, furbetti lasciano i soldi dopo l’ultimatum del proprietario Una coppia è scappata da un pub del Vomero, a Napoli, senza pagare il conto. Il titolare dell’attività ha pubblicato il preconto sui social e ha lanciato un ultimatum: se non fossero tornati entro lunedì avrebbe pubblicato il video delle telecamere interne. A quanto si evince da un successivo post, i due hanno lasciato una banconota da 50 euro sotto la porta del locale.

A cura di Redazione Napoli

Cena al pub, fuga alla chetichella prima che il conto arrivasse al tavolo. È successo sabato sera in un locale del Vomero, nella zona collinare di Napoli, a raccontarlo sui social è lo stesso proprietario dell'attività di ristorazione, che ha pubblicato il preconto da 46 euro ed ha approfittato per avvertire i due "furbetti": 48 ore per farsi vivi (e saldare quanto dovuto), altrimenti avrebbe pubblicato sui social il video delle telecamere di videosorveglianza. L'ultimatum, a quanto pare, ha dato i risultati sperati: la coppia non si è presentata, ma ha fatto trovare una banconota sotto la porta.

"Siamo nel 2021 e ancora a fare queste cose da ragazzini? Alzarsi, scappare e non pagare il conto? – ha scritto il proprietario nella notte tra sabato e domenica, evidentemente dopo la chiusura – solo che non avete messo in conto le telecamere e in più ci stava un tavolo vicino a voi che vi conosceva. Vi aspetto entro lunedì, dopo di che pubblico il video". Tra i commenti, molti hanno mostrato solidarietà al ristoratore, in diversi hanno fatto notare che, in ogni caso, non sarebbe stato opportuno mostrare davvero il video per non incorrere in altri problemi per violazione della privacy. Ad ogni modo, non ce n'è stato bisogno: questa pomeriggio, poco dopo le 14, è arrivato l'aggiornamento con il lieto fine.

Il proprietario, a quanto si evince dal post pubblicato sulla stessa pagina, ha trovato sotto la porta del locale una busta coi soldi per saldare il conto. "Sicuramente ti sei pentito di quello che hai fatto – scrive – e io ti ringrazio e ti invito a ritornare nel mio locale, perché tutti al mondo devono avere una seconda possibilità".