Scampia, ferito un 26enne: è stato accoltellato alla nuca e alla schiena

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sangue a Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli, dove un giovane di 26 anni è stato accoltellato. L'aggressione si è verificata nella tarda serata di ieri, martedì 17 settembre, in via Monterosa, ma sul luogo e sulla dinamica sono ancora in corso di accertamenti: il 26enne, ad ogni modo, è stato colpito con fendenti alla nuca e alla schiena ed è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli. Il 26enne non p in pericolo di vita: le sue ferite sono state giudicate guaribili in 15 giorni.

Nel nosocomio partenopeo sono intervenuti i carabinier del Nucleo Operativo e della Pattuglia Mobile di Zona Vomero, che hanno ascoltato la testimonianza del 26enne ferito e hanno avviato le indagini per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto – che, come detto, risulta ancora poco chiara – e per individuare l'aggressore o gli aggressori del giovane.