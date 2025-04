video suggerito

Ragazzo di 14 anni accoltellato a Quarto: denunciati un 14enne e un 16enne Il 14enne, nella giornata di ieri, era stato raggiunto e accoltellato alla gamba dagli altri due minorenni, che sono stati individuati dai carabinieri e denunciati. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ragazzino col coltello/Foto Carmine Benincasa, Fanpage.it

Arrivano due denunce per il ferimento di un ragazzo di 14 anni, accoltellato a una gamba ieri a Quarto, nella provincia di Napoli: i carabinieri della locale tenenza hanno infatti identificato e denunciati un 14enne e un 16enne, ritenuti coinvolti nella vicenda. Per motivi che sono ancora in corso di accertamento, i due minorenni avrebbero colpito con un coltello il 14enne, ferendolo alla gamba destra; proprio per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dietro l'aggressione, ma anche per individuare eventuali altri partecipanti all'aggressione, proseguono le indagini dei militari dell'Arma.

Il 14enne è ricoverato all'ospedale di Pozzuoli

L'aggressione si è consumata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 aprile. La vittima stava passeggiando in corso Italia, nel centro di Quarto quando, per cause ancora in corso di accertamento, giunto nei pressi del distributore Esso, è stato raggiunto e aggredito da almeno due coetanei, che lo hanno poi colpito con una coltellata alla gamba destra. Il 14enne è stato così accompagnato dal padre al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: il minore non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato comunque tenuto sotto osservazione nel nosocomio flegreo a causa della ferita riportata.