Sbanda con l’auto e finisce in una scarpata: donna in ospedale ad Avellino Una donna di 61 anni finisce in ospedale dopo un incidente: ha sbandato con l’auto ed è finita in una scarpata a Pratola Serra, nella provincia di Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’auto finita nella scarpata a Pratola Serra.

Paura a Pratola Serra, in provincia di Avellino, dove una donna è finita in una scarpata con la propria automobile: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare la vettura, oltre al personale medico-sanitario del 118 che ha portato la donna all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso. Le sue condizioni sono comunque buone e non desterebbero preoccupazione.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18, su via Nazionale della Puglie, nel tratto che attraversa il comune di Pratola Serra. Per cause ancora da accertare, la donna alla guida ha perso il controllo dell'automobile ed ha sbandato, finendo nella scarpata a lato della strada. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco di Avellino con un'autogru per procedere al recupero delle vettura e della donna all'interno, rimasta ferita. Non ci sono state altre vetture coinvolte nell'incidente, né altre persone visto che la donna era in macchina da solo al momento dell'incidente. Assieme ai vigili del fuoco di Avellino sono giunti anche i medici del 118, che si sono occupati di lei, una 61enne originaria del capoluogo irpino. Portata in ospedale per le cure del caso dall'ambulanza, i pompieri si sono nel frattempo preoccupati di recuperare l'automobile finita nella scarpata, utilizzando l'autogru giunta dal comando provinciale. Dopo la messa in sicurezza della carreggiata e del veicolo, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.