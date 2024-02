Sbanda con la vettura e finisce sulle auto in sosta: paura sul Viale Augusto a Fuorigrotta Un’auto è finita contro le vetture parcheggiate a bordo strada sul Viale Augusto di Fuorigrotta. Per il deputato Borrelli, “colpa dell’alta velocità in zona” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente sul viale Augusto a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli: un'automobile è finita contro le auto in sosta, sollevandosi di fatto dall'asfalto e finendo con la parte anteriore sul cofano di una delle vetture parcheggiate a lato della strada. Le immagini sono state diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra). Sulle cause dello schianto indaga la Polizia Locale, per capire se sia trattato di un incidente dovuto ad eventuale alta velocità oppure se legato ad altri fattori.

"Il Viale Augusto di sera sembra una pista di Formula 1", ha detto Borrelli, "Basta, Abbiamo assistito a troppi incidenti e troppe stragi, ora servono dossi e dispositivi anti-velocità. Questi delinquenti che rischiano di ammazzare, e in alcuni casi provocano la morte di innocenti, devono finire in carcere ed è per questo che da tempo chiediamo sostanziali modifiche al codice della strada", ha detto ancora il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, che poi ha concluso: "Mettiamo fine a questo periodo di paura e morte sulle strade e si ripristini la sicurezza".

Non è la prima volta che pericolosi incidenti avvengono nel quartiere occidentale partenopeo, a volte anche mortali. Come nel caso di Vincenzo Maglione, 41enne napoletano deceduto alla Vigilia dello scorso Natale su via Arlotta (poco distante da Viale Augusto), dopo essersi schiantato con la moto contro una Fiat Punto ferma. Nell'impatto, l'uomo finì a terra e nonostante i soccorsi del 118 che lo portarono d'urgenza al vicino ospedale San Paolo, il suo cuore si fermò poco dopo l'arrivo nel nosocomio partenopeo.