Incidente a Fuorigrotta, morto 41enne: si è schiantato con la moto contro un’auto Un 41enne napoletano è morto ieri, 24 dicembre, in un incidente stradale a Fuorigrotta: si è schiantato con la moto contro un’auto ferma, inutili i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

96 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il luogo dell'incidente, via Arlotta a Fuorigrotta

Un 41enne napoletano è deceduto nel pomeriggio di ieri, 24 dicembre, in un incidente stradale in via Arlotta, nel quartiere Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli. Sul posto, per gli accertamenti e l'avvio delle indagini, è intervenuta la Polizia Locale. Le cause dello schianto non sono ancora state del tutto chiarite, ma pare che l'uomo sia andato a sbattere contro un'automobile parcheggiata, probabilmente dopo aver perso il controllo della motocicletta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30. Secondo le ricostruzioni il 41enne, V. M., stava percorrendo via Arlotta in direzione da via Nino Bixio a via Leopardi quando ha centrato una Fiat Punto ferma. Nell'impatto l'uomo è finito rovinosamente a terra. Soccorso dal 118, è stato portato d'urgenza al vicino ospedale "San Paolo", dove è arrivato in condizioni gravissime; nonostante gli sforzi dei sanitari è morto poco dopo per le ferite riportate.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Locale, la strada è stata messa in sicurezza e i due veicoli coinvolti sono stati spostati per liberare la carreggiata; durante le fasi dell'intervento sono state ascoltate diverse persone che avevano assistito all'incidente, si vaglia la possibilità che ulteriori informazioni possano essere ricavate dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.