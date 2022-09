Sara, morta a 18 anni dopo un incidente stradale: era in coma da 3 mesi Lutto a Calvizzano, di cui era originaria la ragazza, e a Marano, dove frequentava l’istituto superiore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Calvizzano per la scomparsa di Sara Ricciardiello, ragazza di 18 anni morta a seguito di un violento incidente stradale avvenuto a Licola il 22 giugno scorso, nel quale perse la vita anche un altro ragazzo, Marco Merone, di 25 anni, originario di Pozzuoli. Sara, dopo essere stata soccorsa dal personale dell'ambulanza del 118, era stata trasportata urgentemente all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stata intubata e quindi trasferita al Cardarelli di Napoli in gravi condizioni. Per tre mesi ha lottato per la vita e ci sono stati anche ripetuti appelli per la raccolta di sangue per lei. Purtroppo, non ce l'ha fatta. È deceduta dopo 3 mesi di ricovero. Grande dolore anche a Marano di Napoli, dove la giovane frequentava l'istituto superiore "Carlo Levi" ed era al quinto anno del corso Scienze Umane

Scosse dalla terribile e prematura scomparsa le comunità di Calvizzano e Marano, in provincia di Napoli. Tantissimi messaggi stanno arrivando alla famiglia per Sara. La ragazza, secondo quanto appreso, era in coma farmacologico e si è spenta questa mattina all'Ospedale Cardarelli dove era ancora ricoverata. La salma è stata trasportata all'Obitorio del Policlinico Federico II di Napoli. Mentre nelle prossime ore sarà decisa la data dei funerali. La giovane, come detto, era rimasta coinvolta in un violento incidente stradale a giugno.

Foto Manuel Ruggiero (Nessuno Tocchi Ippocrate)

Il terribile incidente a Licola lo scorso giugno

L'incidente stradale avvenuto attorno alle ore 5,30 del 22 giugno scorso in via San Nullo, aveva visto coinvolte due auto una Panda e una Clio. Nell'impatto era morto sul colpo Marco Merone. Altre 4 persone erano state ferite, tra cui Sara, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo dicembre. Un'auto si era incendiata. A causa dell'impatto era esplosa la bombola di gpl di una delle vetture coinvolte.