Scontro frontale tra due auto a Licola, esplode bombola gpl: morto un ragazzo, 4 feriti, una è grave Scontro frontale tra due auto a Licola, in provincia di Napoli. Morto un ragazzo, 18enne gravemente ferita lotta per la vita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro frontale tra due auto a Licola, in provincia di Napoli. Un incidente stradale violentissimo avvenuto questa mattina, attorno alle ore 5,00 in via S.Nullo. A causa dell'impatto esplode anche una bombola di gpl di una delle vetture coinvolte. Un ragazzo muore sul colpo. Altri 4 feriti, una è gravissima e lotta per la vita. Le due auto sono andate completamente distrutte. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, oltre alle forze dell'ordine, indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Giugliano. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi del caso.

"Difficilmente dimenticherò questo incidente – scrive Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate -via S.Nullo Licola, scontro frontale tra 2 auto. Una di queste in fiamme (alimentazione a GPL esplosa poco dopo il nostro arrivo), 5 persone coinvolte, un ragazzo morto sul colpo ed una ragazza 18enne in fin di vita. Quando vi mettete al volante giudizio! Per voi e per le persone che trasportate! Grazie al supporto degli equipaggi".

Nell'impatto, secondo le prime ricostruzioni, sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Renault Clio. Il giovane ventenne che era a bordo della Renault è morto sul colpo. Ferita gravemente una ragazza di 18 anni, che è stata intubata dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e da qui all'Ospedale Cardarelli di Napoli, a causa della gravità delle ferite riportate. Sarebbe in condizioni critiche. Altri tre giovani hanno riportato lesioni e traumi e sono attualmente ricoverati presso gli ospedali di Frattamaggiore, Giugliano e Pozzuoli. Sul posto il magistrato di turno che ha disposto il sequestro della salma del ventenne deceduto e l'esame autoptico. Il corpo è stato trasferito al centro di medicina legale di Giugliano.