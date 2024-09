video suggerito

Scontro frontale tra due auto a Gragnano, morto 20enne. Il fratello 24enne ferito con fratture multiple Incidente mortale in via Madonna delle Grazie, a Gragnano, nella notte. Il 20enne è morto dopo l’arrivo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Violento incidente stradale a Gragnano. In uno scontro frontale tra due auto è morto un ragazzo di 20 anni, di Castellammare di Stabia, che era alla guida di una delle due vetture. Ferito con fratture multiple il fratello 24enne, che era con lui nella stessa vettura. Illeso il conducente dell'altra auto, un 21enne di Angri. Il sinistro è avvenuto questa notte, in via Madonna delle Grazie, nel comune del vesuviano, alle porte della costiera Sorrentina. L'automobile coinvolta nell'impatto è rimasta completamente accartocciata.

Le indagini dei carabinieri sull'incidente a Gragnano

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia per i rilievi del caso. Per cause in corso di accertamento, un 20enne di Castellammare avrebbe perso il controllo della propria auto finendo per collidere con un veicolo proveniente dal senso opposto. In auto col 20enne, il fratello 24enne. Nell’altro veicolo un 21enne di Angri.

Il fratello 24enne ricoverato con fratture multiple

Il 20enne purtroppo è morto poco fa, dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il fratello ha subito fratture multiple ed è ancora ricoverato. Il 21enne è rimasto illeso. Indagini in corso per chiarire dinamica.