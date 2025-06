video suggerito

È morto il tiktoker Mario D’Inverno dopo settimane di coma. Sarebbe diventato padre a breve Dopo due mesi di coma è morto a 29 anni Mario D’Inverno; operaio di una ditta di fuochi d’artificio, era un volto noto nel panorama dei tiktoker locali. A febbraio aveva annunciato che la compagna è incinta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario D’Inverno

Era in coma da aprile, quando era rimasto vittima di un grave incidente stradale. Le sue condizioni sono però peggiorate, fino a quando il suo cuore ha smesso di battere: è morto Mario D'Inverno, 29enne di Acerra, impiegato in una ditta di fuochi d'artificio e volto noto tra i tiktoker napoletani; sulla piattaforma cinese raccontava anche parte della sua vita: a febbraio aveva annunciato che la compagna era incinta e ad aprile, poco prima dell'incidente, aveva pubblicato dei video del gender reveal: sarà una bambina.

D'Inverno era anche parte attiva della AMDA Squadra Annunziata Acerra, gruppo di battenti e devoti, che ieri, 22 giugno, giorno del decesso, ha voluto ricordarlo con un post sul proprio profilo Facebook. Il ragazzo, conosciuto nel comune del Napoletano, era molto noto per i suoi video, soprattutto quelli girati nella Galleria Umberto I, a Napoli: tra i tanti che in queste ore gli stanno dedicando un pensiero ci sono anche i moltissimi che lo conoscevano soltanto virtualmente, attraverso i social.

Le circostanze dell'incidente, avvenuto nello scorso aprile, non sono ancora del tutto chiare ma il ragazzo aveva riportato ferite gravissime, da allora era rimasto ricoverato in ospedale in coma. Molti quelli che sono rimasti col fiato sospeso nella speranza che il giovane desse segni di miglioramento che, purtroppo, non sono arrivati. E ad aumentare la commozione, la notizia che sarebbe a breve diventato papà. La data dei funerali non è stata ancora ufficializzata, ma si prevede una grande partecipazione; non si esclude che il Comune decida di proclamare il lutto cittadino.