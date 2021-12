Sant’Antimo, 20enne ferito con un colpo di pistola: si indaga su tentativo di rapina Il giovane si è presentato con mezzi propri all’ospedale Cto di Napoli, raccontando la vicenda ai carabinieri, che hanno avviato le opportune indagini.

A cura di Valerio Papadia

I carabinieri indagano per fare luce sul ferimento di un giovane di 20 anni, colpito questa notte da un proiettile a una gamba. Il 20enne, residente a Scampia, periferia settentrionale di Napoli, e già noto alle forze dell'ordine, si è presentato nella notte autonomamente al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto, dove è stato medicato dal personale sanitario per una ferita d'arma da fuoco al ginocchio destro. Nel nosocomio partenopeo sono arrivati i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno raccolto la testimonianza del giovane: il 20enne ha raccontato ai militari che si trovava in una località non meglio precisata di Sant'Antimo, cittadina della provincia partenopea, quando è stato avvicinato da sconosciuti che, nel tentativo di rapinarlo, gli hanno sparato alla gamba. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione dinamica e motivazioni del ferimento del 20enne.

Un giovane ferito alle gambe anche a Napoli Est qualche giorno fa

Soltanto qualche giorno fa, alla fine del mese di novembre, un giovane di 30 anni è stato ferito da proiettili alle gambe a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli. Il 30enne, residente a San Giorgio a Cremano, nella provincia partenopea, ha raccontato ai carabinieri di essere stato avvicinato da sconosciuti che gli hanno sparato alle gambe apparentemente senza motivo. Ricoverato all'ospedale del Mare, dove è arrivato autonomamente, le condizioni di salute del giovane non destano particolari preoccupazioni; i militari dell'Arma sono al lavoro per fare piena luce sulla vicenda e individuare i motivi del ferimento.