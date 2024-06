video suggerito

Sant’Agata dei Goti (Benevento), vietato ammalarsi dopo le ore 18: il Pronto soccorso chiude Il pronto soccorso non ha personale e accetta pazienti solo fino alle 6 del pomeriggio: nel Sannio è scontro con la Regione Campania di Vincenzo De Luca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da oggi e fino a nuovo ordine, nel Beneventano è vietato avere un malore dopo le ore 18. Questo perché dalle 6 del pomeriggio ul Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso Maria dei Liguori di Sant’Agata de’ Goti accetta pazienti solo dalle ore 8 alle ore 18, «fino al reperimento di nuovo personale», come si legge in una nota che sta facendo infuriare i residenti. L'informativa della modifica d'orario di accesso alla struttura è stata inviata a Regione Campania, Prefetto, 118 e sindaci: «Per le ragioni logistiche ampiamente illustrate», dice la nota, il Pronto Soccorso si ferma nel primo pomeriggio.

Ieri il sindaco di Sant'Agata Salvatore Riccio – spiegano dal Comitato civico che si batte per l'ospedale – non è stato ricevuto dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. In una nota aveva detto: «Spero di riuscire a condividere, con voi, un ripensamento rispetto a questo provvedimento oltraggioso e pericoloso. In mancanza, non avendo davvero più nulla da perdere, sono pronto, insieme a tutti i consiglieri, e col supporto di ognuno di voi a impedire anche fisicamente la chiusura del nostro prezioso Pronto Soccorso».

Lunedì 24, alle 11, presidio di protesta dei cittadini sanniti davanti alla sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, Napoli. «Nella speranza – dicono – che Vincenzo De Luca non si nasconda e dia delle risposte».