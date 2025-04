video suggerito

Lutto per il Papa, Mastella a Benevento chiude i teatri e spegne la musica all'esterno dei locali Il sindaco di Benevento, cattolico di estrazione democristiana, invita i suoi concittadini "alla massima sobrietà": chiusi i teatri, posticipata manifestazione sportiva, niente musica all'esterno dei locali.

A cura di Redazione Napoli

Il governo Meloni, qualche ora fa, attraverso il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ha chiesto «sobrietà» nelle celebrazioni – concomitanti coi giorni di lutto per la morte di Papa Francesco – del 25 aprile, festa nazionale di Liberazione dal nazifascismo (quest'anno cade l'ottantesimo anniversario), scatenando una ridda di polemiche nel centrosinistra. Ma c'è qualcuno che ha preso alla lettera il tutto: è Clemente Mastella, sindaco di Benevento, politico cattolico, cresciuto nella Democrazia Cristiana.

Mastella ha infatti disposto per il capoluogo sannita la chiusura dei teatri cittadini fino a sabato 26 aprile, nella cui mattinata com’è noto si svolgeranno i funerali del Pontefice, e lo spostamento al pomeriggio della manifestazione "Pedalando sull’Appia" inizialmente prevista proprio nelle ore mattutine.

Inoltre, con apposita ordinanza disporrà il divieto di diffusione di musica all’esterno dei locali nella serata di venerdì 25 aprile. E come se non bastasse, l'ha esplicitamente chiesto ai suoi concittadini nell'ordinanza che ha rivolto «l’invito a osservare la massima sobrietà e un minuto di silenzio nelle manifestazioni che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice».