San Valentino a Napoli, in piazza cagnolini in cerca di adozione: l’iniziativa dell’Asl

Immagine di repertorio

Si prospetta un San Valentino dolcissimo a Napoli. Non soltanto per i tantissimi cioccolatini che gli innamorati si regaleranno a vicenda, ma anche per la presenza di tanti cagnolini in cerca di adozione. L'Asl Napoli 1 Centro, infatti, per il 14 febbraio ha organizzato l'iniziativa "Due cuori e un trovatello", una serie di eventi volti a sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione degli animali che si adottano, sulle responsabilità e i doveri di un buon compagno umano, e sulla costruzione del rapporto tra l'animale domestico e il nucleo familiare, al fine di prevenire l'abbandono.

La locandina dell’evento

E così, il 14 febbraio, in via Alessandro Scarlatti, all'angolo con via Errico Alvino, nel quartiere Vomero, i medici veterinari dell'Asl Napoli 1 Centro, insieme al personale tecnico, porteranno alcuni cagnolini che sono stati abbandonati e che sono ospitati nel Centro comunale di accoglienza cani "La Collina di Argo", al fine di incentivare percorsi di adozione. L'appuntamento è dalle ore 10 alle ore 13.

"La Collina di Argo accoglie i cani che non hanno una casa – si legge nella locandina dell'evento -. Non è solo un centro di accoglienza per cani abbandonati, ma un luogo deputato alla cura, dove si impara ad accudire e rispettarsi reciprocamente. Per chi vuole adottare sono disponibili percorsi di adozione consapevole con personale specializzato".