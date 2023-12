San Pietro a Patierno, raid contro un negozio: colpi di pistola e fuoco all’ingresso Allarme nella notte nella periferia Nord di Napoli: proiettili sono stati esplosi contro un’attività commerciale. Si indaga sul racket ma anche sulla sfera privata dei titolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Raid nella notte scorsa contro un negozio di San Pietro a Patierno, nella periferia Nord di Napoli: contro l'ingresso dell'attività commerciale, che si occupa di vendita al dettaglio e di distribuzione, sono stati esplosi dei proiettili e c'è stato un tentativo di incendio all'esterno dell'edificio. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, allertata da una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Al momento non si esclude nessuna pista, da quella estorsiva a quella di vicende attinenti alla sfera privata dei titolari.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 3 del mattino; sul posto, in via Aquino, sono arrivati una pattuglia del commissariato Secondigliano e i Vigili del Fuoco; le fiamme sono state spente in poco tempo e non hanno causato danni ingenti alla struttura, a quanto si apprende il fuoco ha aggredito soltanto la parte esterna. I proprietari del negozio, ascoltati dagli investigatori, avrebbero riferito di non avere avuto richieste estorsive o intimidazioni.

Nelle fasi iniziali delle indagini sarebbero state acquisite delle immagini della videosorveglianza. Viste le modalità del raid viene tenuta in considerazione l'ipotesi dell'attentato a scopo estorsivo, ma parallelamente sono in corso accertamenti anche sul giro di frequentazioni alla ricerca di possibili moventi di altro genere.