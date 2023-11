San Gregorio Armeno, arriva il piano anti-folla: senso unico pedonale fino a Natale Il Comune di Napoli prepara l’ordinanza per Natale per regolare la viabilità dei pedoni nei weekend e nei ponti nella via dei presepi presa d’assalto da turisti e visitatori.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

San Gregorio Armeno, immagine di repertorio

Senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno nei weekend e nei ponti di dicembre e fino a Natale 2023. Il Comune di Napoli prepara l'ordinanza sindacale per regolare la viabilità nella via dei presepi presa d'assalto in questi giorni da folle di turisti e visitatori. Il dispositivo di viabilità, a quanto apprende Fanpage.it, è già in fase di preparazione, e potrebbe essere pubblicato nelle prossime ore. Manca solo la firma del sindaco Gaetano Manfredi.

Il piano di viabilità: senso unico da via San Biagio a piazza San Gaetano

L'ipotesi è di creare un senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno dall'incrocio tra via San Biagio dei Librai e vico Figurari per andare verso piazza San Gaetano, che dovrebbe essere in vigore solo nei weekend e in occasione dei lunghi ponti, come quello dell'Immacolata dell'8 dicembre e poi quello di Natale. Il senso unico, peraltro, non dovrebbe essere in vigore tutta la giornata, ma solo nella parte centrale, iniziando attorno alle 9, per concludersi attorno alle 20.

Quando parte il senso unico pedonale

Il piano di viabilità potrebbe partire già da questo weekend (2-3 dicembre 2023) per concludersi a ridosso del Natale, il 25 dicembre prossimo, ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale. In queste settimane, infatti, nella strada delle botteghe artigiane dei pastori si è registrata una fortissima presenza di turisti. La stradina che si trova nel cuore dei Decumani è molto caratteristica e per questo meta di tantissimi visitatori, ma è anche stretta, cosa che crea non pochi problemi di circolazione.

Leggi anche Rudi Garcia è stato già esonerato sul presepe napoletano

L'ordinanza rientra in un progetto di mobilità per il centro storico che ormai sta andando avanti da anni. Già oltre 10 anni fa sono state pedonalizzate molte strade del centro antico, tra queste, oltre a San Gregorio Armeno, anche la vicina via san Biagio dei Librai, via Benedetto Croce, con piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo, cuore della movida. Ma anche piazza Miraglia, Via Sansevero, piazzetta Pietrasanta, vico San Marcellino, solo per citarne alcune.

Ciò nonostante, il numero dei turisti a Napoli negli ultimi anni è cresciuto enormemente, in particolare a San Gregorio Armeno. Tanto che in alcuni giorni, in particolare sotto Natale, si registrano situazioni di affollamento eccezionali. Cosa che potrebbe creare anche problemi per l'eventuale intervento delle ambulanze. Da qui, l'idea del nuovo piano di viabilità.