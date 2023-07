Salerno, in cinque prendono d’assalto la gioielleria e la svaligiano: il furto ripreso dalle telecamere Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine: ingente il bottino portato via dai malviventi, che però non è ancora stato quantificato precisamente.

A cura di Valerio Papadia

Uno fa il "palo", gli altri quattro si adoperano con i piedi di porco per scardinare la saracinesca ed entrare: bastano pochi minuti a cinque malviventi per introdursi in una gioielleria nel cuore di Salerno e per fuggire via con un bottino ingente, che però non è ancora stato precisamente quantificato. Il furto è andato in scena questa notte in una gioielleria in via Posidonia, a poca distanza da piazza Caduti Civili di Brescia, nel quartiere Pastena: l'azione criminale, almeno quella che si è svolta all'esterno della gioielleria, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza; il video è stato poi pubblicato sui social e mostra proprio i malviventi mentre si danno da fare per introdursi nell'esercizio commerciale.

Da quanto si evince dal filmato, i ladri – tutti con il volto coperto – sono arrivati sul posto a bordo di un'auto. Mentre uno si posiziona sul marciapiede di fronte alla gioielleria e controlla che non arrivi nessuno, gli altri quattro si adoperano per aprire la saracinesca della gioielleria: in due infilano altrettanti piedi di porco al di sotto e fanno forza affinché la saracinesca si alzi. Gli altri si alternano con i primi, gli danno il cambio, gli procurano gli attrezzi necessari affinché il furto riesca.

Il tutto dura pochi minuti: come detto, i malviventi sono riusciti a introdursi nella gioielleria e sono scappati con un bottino che sarebbe considerevole, anche se non è ancora noto cosa abbiano rubato di preciso. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che si stanno concentrando proprio sulle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il colpo.