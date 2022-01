Salerno, il corpo di un uomo morto ritrovato in spiaggia sul lungomare Marconi Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato sulla spiaggia di Torrione, questa mattina, a Salerno, sul Lungomare Marconi. Indagini in corso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato sulla spiaggia di Torrione, questa mattina, a Salerno, sul Lungomare Marconi. L'uomo, in corso di identificazione, secondo le prime ricostruzioni, indossava delle scarpe da ginnastica. Sul posto sono arrivate subito le forze dell'ordine, con gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per capire cosa possa essere successo. Al momento sono ignote le causa del decesso. Sul posto anche il personale dell'ambulanza del 118 Humanitas, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona. Il corpo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ritrovato sulla spiaggia, tra Torrione e Pastena, in corrispondenza dell'altezza del bar Marconi. In corso ulteriori accertamenti.

Non è escluso che possano essere utilizzate anche i video ripresi eventualmente dalle telecamere presenti nella zona del Lungomare, per ricostruire il tragitto dell'uomo e capire cosa possa essergli accaduto. Gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato, anche gli uomini della scientifica e il medico legale, oltre al personale dei servizi cimiteriali. A dare l'allarme sarebbe stato un passante. Non è escluso che l'uomo possa essere stato colto da un malore, magari mentre faceva jogging sulla spiaggia nella prima mattinata di domenica, ma solo le indagini potranno dare una risposta a quanto accaduto, e al momento ci sono solo ipotesi su quello che potrebbe essere successo. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti degli accertamenti in corso da parte della magistratura e delle forze dell'ordine per chiarire la vicenda.