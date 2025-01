Salerno, auto precipita dal cavalcavia: ma il conducente si salva

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'auto è caduta da un cavalcavia a Salerno. Il conducente, però, è riuscito a salvarsi, restando miracolosamente illeso, malgrado la caduta di diversi metri. La vettura, invece, ha riportato pesanti danni ed è stato necessario l'intervento di una gru per riportarla in carreggiata. L'incidente stradale è avvenuto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio, nella zona del quartiere Mercatello. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Incidente stradale al Mercatello di Salerno: auto giù dal viadotto

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno subito avviato le operazioni di salvataggio del conducente e di messa in sicurezza della vettura, che è stata recuperata. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata contro il guard rail che delimita il cavalcavia. L'automobile a quel punto, senza più le barriere a proteggerla, sarebbe precipitata nel vuoto sottostante, per alcuni metri, finendo in un terrapieno che costeggia il viadotto.

Conducente illeso, sul posto i pompieri

Nonostante il violento impatto, che ha danneggiato la vettura, il conducente non ha riportato ferite per fortuna. L'uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118, che gli ha prestato le prime cure mediche ed ha effettuato i controlli del caso. Sul posto sono arrivati i pompieri che hanno utilizzato una autogrù per sollevare l'auto e riportarla in strada. Al momento dell'arrivo dei caschi rossi, il conducente era già riuscito a liberarsi dalle lamiere da solo e a guadagnare una posizione sicura.

