Salerno, 17enne colpito da un proiettile al petto: 19enne fermato per tentato omicidio Il minore è ancora ricoverato all’ospedale Ruggi in prognosi riservata: la lite e il ferimento sarebbero esplosi per futili tra le strade del centro storico di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

C'è un fermo per l'agguato andato in scena a Salerno nella notte tra il 26 e il 27 agosto, nel quale un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito, colpito da un proiettile al torace: gli agenti della Squadra Mobile della Questura salernitana hanno sottoposto a fermo un ragazzo di 19 anni, che ora è indagato per tentato omicidio. Sono in corso ulteriori approfondimenti per chiarire la posizione di altri soggetti, anche minorenni, e il contesto in cui sono avvenuti i fatti.

Gli spari dopo una lite per futili motivi

Durante le indagini, i poliziotti sono riusciti a ricostruire anche la dinamica di quanto accaduto. Intorno all'1.30 dello scorso 27 agosto, tra il minorenne e il 19enne sarebbe scoppiata una lite per futili motivi tra le strade del centro storico di Salerno, precisamente in via dei Canali. Al culmine della lite, il 19enne avrebbe estratto una pistola ed esploso un colpo, che ha centrato il 17enne al torace.

Il 17enne è ricoverato in prognosi riservata

Nonostante la ferita all'emitorace destro, il 17enne ha raggiunto il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona con mezzi propri. Il minorenne è tuttora ricoverato nel nosocomio salernitano in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.