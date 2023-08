Agguato a Salerno, 17enne centrato da un proiettile al petto vicino al Duomo Un 17enne è stato ricoverato nella notte al Ruggi per un colpo di pistola al torace; gli avrebbero sparato due giovani in scooter. Non è in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Un 17enne di Salerno è stato ricoverato nella notte al "Ruggi d'Aragona": è stato raggiunto da un proiettile di pistola al petto; sarebbe stato colpito in via Duomo, nei pressi della cattedrale, tra le strade del centro storico cittadino, a sparare sarebbero stati due giovani su uno scooter. Il ragazzo è sotto monitoraggio dei sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica non è stata ancora ricostruita, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. Il giovane risulta imparentato con diversi pregiudicati; è incensurato, ma in passato è stato coinvolto in diversi litigi per i quali è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Le ricostruzioni su cui stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un agguato: il 17enne sarebbe stato ferito da due persone in scooter, che si sarebbero dileguate subito dopo aver premuto il grilletto. Visto il punto del corpo colpito, appare verosimile che l'intenzione fosse di uccidere.

Al Pronto Soccorso il 17enne è arrivato con mezzi propri; nonostante la pallottola lo abbia centrato al torace, i medici avrebbero escluso il pericolo di vita e appurato che le sue condizioni non sarebbero gravi. In queste ore la Squadra Mobile di Salerno sta cercando di ricostruire il momento del ferimento e le ore immediatamente precedenti, tramite le telecamere ed eventuali testimoni. Il giovane sarà ascoltato non appena possibile, nel frattempo gli investigatori sono al lavoro per individuare il luogo preciso dello sparo e, di conseguenza, per verificare l'eventuale copertura dell'area con videocamere di sorveglianza, pubbliche o private.