Colpita da proiettile al petto alle Case Nuove, dimessa la 24enne ferita a Napoli La ragazza ferita ieri sera in zona Mercato ha lasciato l'ospedale questa mattina; sul raid sono in corso indagini, verosimile che sia stata colpita per errore durante una intimidazione.

A cura di Nico Falco

Ha lasciato l'ospedale la ragazza di 24 anni che ieri è stata raggiunta da un proiettile al petto mentre era nell'abitazione di una parente in zona Case Nuove, nei pressi di piazza Mercato, nel centro di Napoli; lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Sull'accaduto sono in corso indagini affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli; al momento la dinamica è in fase di ricostruzione ma l'ipotesi della "stesa" sembrerebbe remota: più probabile che la ragazza sia stata colpita, per errore, durante una intimidazione.

La giovane era stata ferita nella serata di ieri, 11 luglio, era andata autonomamente al Pronto Soccorso dell'"Ospedale dei Pellegrini", dove è stata ricoverata in chirurgia, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita; successivamente è stata trasferita nel reparto di Ortopedia. La pallottola, hanno appurato i medici, ha colpito la scapola destra, causando la frattura dell'osso; la ferita presentava foro di entrata e uscita, non è stato necessario un intervento chirurgico ma è bastata l'applicazione di un tutore. Nella mattinata di oggi, 12 luglio, la paziente ha firmato per le dimissioni contro il parere dei sanitari.

La giovane non è stata in grado di fornire particolari sulla dinamica e su chi ha sparato: ai poliziotti del commissariato Montecalvario intervenuti in ospedale e ai sanitari avrebbe riferito di avere sentito soltanto il bruciore al petto e di essersi resa conto di essere stata ferita. È possibile, questa una delle piste al vaglio degli investigatori, che il colpo di pistola sia stato esploso intenzionalmente verso il terraneo, ma che non ci fosse l'intenzione di colpire la 24enne.