Sagra dei Funghi a Cusano Mutri, cosa fare nell'ultimo weekend e come arrivare nel borgo del Sannio Ultimo fine settimana a Cusano Mutri per la Sagra dei Funghi. Attesi numeri da record. Come arrivare. Il programma degli ultimi giorni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ultimo fine settimana per la Sagra dei Funghi: a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, si chiude la 44esima edizione della storica sagra sannita, quest'anno al centro di numerose polemiche da parte di alcuni visitatori che hanno lamentato spesso problemi legati al traffico e all'impossibilità, in alcuni casi, di raggiungere l'area della sagra: domenica 6 ottobre, l'enorme flusso di turisti aveva portato allo "stop" agli ingressi per due ore, tra le 15.30 e le 17.30, per permettere di decongestionare il traffico. Problemi che non hanno "intaccato" le presenze, che fanno registrare già numeri da record per questa edizione.

Il programma dell’ultimo weekend a Cusano Mutri

Trattandosi dell'ultimo fine settimana della Sagra dei Funghi, è lecito attendere a Cusano Mutri l'arrivo di un numero ancor più consistente di visitatori, anche perché il meteo si preannuncia particolarmente clemente, "incitando" ulteriormente alla gita fuori porta. Quest'anno, l'area della sagra è stata ampliata rispetto alle passate edizioni, ed è stato potenziato anche il servizio navette, assieme alle arre dedicate al parcheggio. Sabato e domenica, come da tradizione, tutti gli stand saranno aperti anche a pranzo, dalle ore 11, oltre che alla sera: fino all'una di notte venerdì e sabato, chiusura a mezzanotte invece domenica 13 ottobre, ultimo giorno della sagra.

Come arrivare a Cusano Mutri

Per arrivare a Cusano Mutri, la strada migliore resta la Strada Provinciale 76 "Mutria", per poi raggiungere le aree parcheggio da dove le navette porteranno poi alla sagra vera e propria. Per chi arriva dalla A1 Napoli-Roma, l'uscita consigliata è Caserta Sud, per poi prendere la provinciale. Tra i mezzi pubblici, il migliore resta l'autobus: l'Air Campania collega direttamente Napoli a Cusano Mutri, con tre corse dirette al giorno.