Rubava le offerte dei fedeli: ancora guai per don Nicola De Blasio, già condannato per pedopornografia All’ex parroco della chiesa di San Modesto di Benevento sono stati sequestrati 68.230 euro, denaro devoluto dai fedeli alla parrocchia di cui l’ex prete si era indebitamente appropriato.

A cura di Valerio Papadia

Don Nicola De Blasio

Arriva un'altra stangata per don Nicola De Blasio, ex parroco della chiesa di San Modesto di Benevento nonché ex direttore della Caritas Diocesana della città sannita: dopo la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per pedopornografia (per la quale è stato sottoposto agli arresti domiciliari, ndr), per don Nicola arriva il sequestro di 68.230 euro. Si tratta di offerte che i fedeli avevano elargito alla parrocchia, delle quali il prete si era indebitamente appropriato.

Durante l'arresto erano stati sequestrati 170mila euro in casa del prete

Il sequestro di denaro è stato disposto dal Tribunale di Benevento, in seguito alle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura sannita. Le indagini sono partite subito dopo l'arresto per pedopornografia di don Nicola De Blasio, eseguito il 3 novembre del 2021: in quella data, in seguito alla perquisizione dell'abitazione del parroco, gli agenti della Polizia Postale avevano rinvenuto e sequestrato 170mila euro. Della somma fanno parte anche i 68.230 euro sequestrati oggi dalla Finanza, con vincolo di destinazione alla Parrocchia di San Modesto di Benevento.

L'indagine per pedopornografia nei confronti di don Nicola

Il sequestro odierno scaturisce, come detto, da un'altra indagine che ha avuto come protagonista don Nicola De Blasio, quella per pedopornografia per la quale, lo scorso giugno, è arrivata la condanna. L'ex parroco di San Modesto finì al centro di una inchiesta della Procura di Torino per scambio di materiale pedopornografico: sul computer del prete vennero trovati 95 filmati video e 950 immagini.