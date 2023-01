Rubano vestiti nei negozi poi li nascondono in zaini schermati per eludere l’anti-taccheggio Due donne denunciate per furto aggravato. Avevano portato via dei capi di abbigliamento dai negozi della Galleria Commerciale di piazza Garibaldi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Rubano dei capi di abbigliamento nei negozi della Galleria Commerciale di piazza Garibaldi. Poi, li nascondono negli zaini schermati per passare i dispositivi anti-taccheggio senza far scattare gli allarmi. Le protagoniste sono due donne di 39 e 50 anni, di origine georgiana.

Ma l'escamotage non riesce ad ingannare uno degli addetti alla vigilanza, che riesce a bloccarle e a chiamare la polizia che quando ha controllato gli zaini ha scoperto la mercanzia sottratta. Per le due taccheggiatrici, a quel punto, è scattata la denuncia per furto aggravato e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, visto che erano irregolari sul territorio nazionale.

Il furto nella Galleria Commerciale di piazza Garibaldi

L'episodio è avvenuto lunedì pomeriggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, allertati durante un servizio di controllo del territorio dalla Centrale Operativa. I poliziotti sono arrivati nel negozio della galleria commerciale di piazza Garibaldi dove era stato segnalato il furto.

Leggi anche A Ercolano in mostra reperti in legno scampati all'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo

Gli operatori, giunti sul posto, hanno accertato che un addetto alla vigilanza, poco prima, aveva seguito e fermato due donne. Queste ultime, dopo essersi recate nei camerini con dei capi di abbigliamento, si erano allontanate frettolosamente dal negozio indossando due zaini senza passare dalle casse.

I poliziotti le hanno controllate e, negli zaini, hanno rinvenuto i capi di abbigliamento appena asportati per un valore di 215 euro ed altri tre capi di una nota catena di abbigliamento accertando che erano stati rubati poco prima in un altro negozio della galleria commerciale per un valore di circa 60 euro. Gli operatori hanno anche constatato che gli zaini erano stati schermati.