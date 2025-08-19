Rubano un bracciale a Capri, turisti fermati all’imbarco e denunciati

Rubano un bracciale in un negozio sull'isola di Capri, poi come se nulla fosse cercano di tornare sul continente. Ma non avevano fatto i conti con i carabinieri che, poco prima, erano stati allertati dal negoziante che aveva scoperto il furto e chiamato subito le forze dell'ordine. A finire nei guai una coppia di turisti di 35 anni lui e 28 anni lei, arrivati sull'isola di smeraldo per trascorrere le vacanze. La coppia, arrivata da Napoli con un aliscafo, aveva passeggiato tra le vie del centro come qualunque altro turista in questo periodo, quando le presenze a Capri si moltiplicano in maniera esponenziale.

Tutto è accaduto in un negozio che, tra le altre cose, espone anche alcuni gioielli di bigiotteria: tra questi un bracciale, che i due prelevano prima di allontanarsi, credendo forse di averla fatta franca. Il negoziante però si accorge poco dopo dell'ammanco, e chiama subito il 112 descrivendo la coppia di turisti di 35 e 28 anni, entrambi di origini srilankesi.

Non ci vuole molto che i carabinieri li identificano e li raggiungono: si trovano all'imbarco degli aliscafi in direzione Napoli, in attesa di tornare sulla terraferma. Quando i militari dell'arma li fermano, la donna, 28 anni, ha al polso proprio il bracciale rubato poco prima. In poco tempo, la refurtiva è stata recuperata e ridata al legittimo proprietario. Per la coppia di turisti è scattata invece la denuncia per furto.