Ruba un’auto, poi percorre 2 chilometri contromano: fermato dopo un lungo inseguimento È accaduto questa notte a Giugliano, nella provincia di Napoli: i carabinieri hanno arrestato un 23enne, Pierpaolo Napolano, già noto alle forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Folle inseguimento contromano, questa notte, a Giugliano, nella provincia di Napoli. Intorno alle 4, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia, mentre percorrevano via Madonna delle Grazie, si sono imbattuti in una Citroen C3 che, a velocità molto sostenuta, percorreva la strada contromano.

I militari dell'Arma si sono messi subito all'inseguimento della vettura, che si è protratto per circa due chilometri, tra manovre pericolose, per le strade della città. L'inseguimento è terminato in corso Campano, quando una gazzella dell'Arma è riuscita a sbarrare la strada al veicolo in fuga: all'interno dell'abitacolo Pierpaolo Napolano, 23enne di Mugnano già noto alle forze dell'ordine. Nell'auto, in carabinieri hanno ritrovato anche arnesi utilizzati per furti di auto: un grimaldello con punta modificata ed una mazza in ferro, un jammer telefonico (disturbatore di frequenze) ed un localizzatore gps.

E infatti, dagli accertamenti successivi è emerso che la Citroen C3 era stata rubata poche ore prima a Vietri sul Mare, nella provincia di Salerno: è stata restituita al legittimo proprietario. Il 23enne è stato così arrestato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti atti allo scasso: è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.