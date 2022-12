Ruba un presepe da un’automobile su via Duomo: arrestato un 48enne napoletano Un 48enne napoletano ha rubato un presepe di San Gregorio Armeno all’interno di un’automobile: fermato e arrestato dai carabinieri su via Duomo a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha rubato un presepe dall'interno di un'automobile parcheggiata su via Duomo, ma è stato catturato dai carabinieri. La vicenda è accaduta in piena notte, nel Centro di Napoli: l'uomo sarà processato per direttissima con l'accusa di furto aggravato, mentre il presepe è stato restituito al legittimo proprietario. Fondamentali le urla di alcuni passanti che hanno richiamato l'attenzione dei militari dell'Arma, che stavano percorrendo in quel momento via Duomo durante un normale servizio di controllo del territorio.

La vicenda è accaduta poco dopo mezzanotte, quando un 48enne napoletano già noto alle forze dell'ordine ha forzato il finestrino di un'automobile parcheggiata in strada, iniziando a rovistare all'interno. Le urla dei passanti hanno attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri della compagnia Napoli Centro, in quel momento a pochi passi da via Duomo. Giunti nei pressi della vettura, hanno trovato l'uomo con in mano un piccolo presepe di quelli quotidianamente venduti in via San Gregorio Armeno, appena rubato dall'abitacolo della vettura. Dai controlli è emerso che si trattava di un 48enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per il quale sono così scattate le manette. Dovrà rispondere di furto aggravato, mentre il presepe è stato recuperato dai carabinieri e dopo le formalità di rito restituito al legittimo proprietario, che ha così potuto tirare un sospiro di sollievo.