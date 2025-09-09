Ruba un borsello, fugge su un’auto rubata e investe la vittima: arrestato nel Napoletano

Immagine di repertorio

Ha rubato un borsello, è fuggito su un'auto rubata a sua volta e poi ha tentato nella fuga di investire la vittima. La vicenda è accaduta a Torre del Greco, nella provincia Vesuviana di Napoli, lo scorso 4 settembre: ma nelle ultime ore, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco sono arrivati a lui, attraverso le analisi delle immagini di videosorveglianza presenti in strada e alle testimonianze delle persone presenti oltre che col prezioso supporto della polizia locale di Torre del Greco, ricostruendo il suo percorso e dando così un volto prime e un nome poi al rapinatore. Si tratta di un 67enne di Ercolano, già noto alle forze dell'ordine, che dovrà rispondere ora di rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione.

Secondo quanto ricostruito, il 67enne sarebbe entrato di primo mattino nel laboratorio di una gelateria in corso Vittorio Emanuele, dove ha approfittato della distrazione di uno dei dipendenti per agguantare il suo borsello e fuggire a bordo di un'automobile che poi si è rivelata a sua volta rubata. La vittima, accortasi del furto, ha provato a raggiungerlo, ma il 67enne è riuscito a scappare, finendo per investirlo prima di dileguarsi. Dopo giorni di indagini, quest'oggi per il presunto responsabile sono scattate le manette: portato in carcere, è in attesa di convalida del fermo. Le accuse nei suoi confronti sono di rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione. La vittima, nel frattempo, era stata portata in ospedale per le cure del caso in seguito all'investimento: le sue ferite sono state ritenute guaribili in venti giorni dai medici che lo hanno preso in cura.