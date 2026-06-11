Spara con il fucile al nuovo compagno della ex: 60enne arrestato a Parete, la vittima è grave

L’episodio si è verificato nella serata di ieri: la vittima, un 59enne, è ricoverata in pericolo di vita, mentre il 60enne che gli ha sparato è stato arrestato per tentato omicidio.

Immagine di repertorio

Un grave episodio di violenza quello che si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 giugno, a Parete, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sparato con un fucile al nuovo compagno dell'ex fidanzata. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Parete, che sono intervenuti sul posto, nella tarda serata di ieri, il 60enne avrebbe raggiunto il luogo, nel centro della cittadina, nel quale si trovavano l'ex compagna e un uomo di 59 anni, di origine tunisina, con il quale la donna ha una relazione sentimentale.

Il 60enne, rintracciati i due, avrebbe improvvisamente imbracciato un fucile, sparando in direzione del nuovo compagno dell'ex, che ha riportato gravi lesioni. La vittima è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute: il 59enne sarebbe, infatti, in pericolo di vita.

Parallelamente, i carabinieri della stazione di Parete, con il supporto di quelli della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Aversa, hanno avviato le indagini, che gli hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti del 60enne, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio; alla luce delle risultanze investigative emerse a suo carico, l'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.