Ruba il cellulare a un commesso e fugge: ripreso dalle telecamere, nuovo caso a via Toledo Ancora un cellulare sottratto da un finto cliente a un dipendente di un negozio su via Toledo: anche stavolta, il tutto è stato ripreso dalle telecamere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il furto del cellulare, ripreso dalle telecamere interne

Ancora un furto ai danni dei dipendenti dei negozi di via Toledo, in pieno centro a Napoli. Si tratta dell'ennesimo caso nell'ultimo periodo, con finti clienti che appaiono, rubano spesso un cellulare (talvolta un tablet di quello usato per le ordinazioni nei ristoranti) e poi spariscono. Colpi che però vengono immortalati altrettanto spesso dalle telecamere di videosorveglianza interne ai locali.

L'ultimo caso è avvenuto nella rosticceria Fiorenzano, all'angolo tra via Toledo e Piazza Trieste e Trento: nelle immagini, che il titolare ha inviato al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che lo ha poi diffuso in Rete, si vede un giovane che, approfittando di un commesso che è girato di spalla, allunga il braccio e ruba uno dei due cellulari sul balcone, prima di allontanarsi. Duro il commento del titolare: "Purtroppo siamo vittime di furti ed abusi dai nostri stessi concittadini. L’altro giorno qualcuno si è avvicinato al banco per rubare il cellulare di un collega".

Solo pochi giorni fa un altro episodio poco distante, alla gelateria Infante. Anche in quel caso il ladro fu immortalato dalle telecamere, con il titolare che commentò amaro: "Cialtrone, mi dici cosa cazzo hai risolto rubando un iPhone 11 a una ragazza che lavora per sostenere la famiglia e portare il latte a casa onestamente e senza reddito di cittadinanza?". Ma furti del genere, un po' in tutto il Centro Storico, stanno diventando sempre più diffusi. Colpi che fruttano molto poco agli autori, ma che creano non pochi problemi ai lavoratori, alle prese con un danno economico talvolta consistente.