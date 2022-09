Ruba il cellulare alla commessa della gelateria: ripreso dalla telecamere Entra in una gelateria di via Toledo e ruba il cellulare di una commessa accanto alla cassa: ripreso dalle telecamere, il titolare: “Ora ti senti meglio?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il momento del furto ripreso dalle telecamere

Ha rubato un iPhone 11 ad una commessa di una nota gelateria di Napoli, per poi scappare come se nulla folle. Ma non aveva fatto i conti con la videocamere di sorveglianza interna che lo ha immortalato durante il furto. Ora è ricercato dalle forze dell'ordine, dopo che il video è stato pubblicato dallo stesso titolare della gelateria, Marco Infante. "Cialtrone, mi dici cosa cazzo hai risolto rubando un iPhone 11 a una ragazza che lavora per sostenere la famiglia e portare il latte a casa onestamente e senza reddito di cittadinanza?". Ma in tanti si sono schierati come prevedibile dalla parte della commessa alla vista delle immagini.

Dal video, si nota un uomo col cappello che allunga il braccio dietro la cassa che si trova dall'altra parte del bancone. Non è chiaro se si tratti di un cliente o di una persona entrata proprio con lo scopo di arraffare qualcosa. Fatto sta che dalle immagini si nota come l'uomo tenti di allungare il braccio non visto, evitando di essere incrociato da altri clienti o dai lavoratori. Alla fine ci riesce, afferrando l'iPhone poggiato dietro la cassa, di proprietà di una delle commesse che lavora all'interno della gelateria. Una scena inequivocabile che ricorda quelle viste già in passato, spesso proprio nei negozi di via Toledo, dove si trova anche la gelateria: spesso i bersagli sono proprio tablet e cellulari, lasciati temporaneamente in disparte, magari durante le normali attività lavorative interne al negozio. Colpi che fruttano spesso anche poche centinaia di euro, che creano però spesso molti problemi a chi li subisce, costretto a ripagare di tasca propria il danno subito.