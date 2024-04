video suggerito

Ruba il cellulare a una donna, ma è una poliziotta: ladro arrestato al Centro Direzionale La poliziotta, libera dal servizio, è riuscita a fermare il malvivente anche grazie all'aiuto di alcune guardie giurate: un 32enne è stato così arrestato dalla polizia.

A cura di Valerio Papadia

Ha rubato il cellulare a una donna, ma non poteva sapere che la vittima scelta fosse una poliziotta, in quel momento libera dal servizio: a Napoli, un uomo di 32 anni – originario di Massa di Somma e con precedenti – è stato così arrestato dalla Polizia di Stato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 32enne si è avvicinato alla donna e le ha strappato il cellulare dalle mani, aggredendola. La poliziotta, però, anche grazie all'aiuto di alcune guardie giurate, è riuscita a bloccare il malvivente: è accaduto all'angolo tra viale della Costituzione e il Cavalcavia Nord, nei pressi del Centro Direzionale di Napoli.

Sul posto, dietro segnalazione della Centrale Operativa, sono arrivati i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura partenopea, che si sono adoperati per bloccare il 32enne, non senza qualche difficoltà, dal momento che appariva in forte stato di agitazione.