Ruba Airpods da una vettura in autogrill, il proprietario li localizza col gps: arrestati a Napoli

Immagine di repertorio

Ha rubato degli Airpods ed uno zaino dall'interno di una vettura in sosta in un autogrill sull'A1 Milano-Napoli, ma non aveva fatto i calcoli con il sistema di geolocalizzazione delle cuffiette, che hanno permesso di localizzare in breve tempo dove fossero finite. E così, una volta denunciato il furto alla polizia, gli agenti sono andati là dove il localizzatore indicava, recuperando il bottino e arrestando il responsabile.

Tutto è iniziato quando un uomo, che si era fermato in un'area di servizio lungo l'autostrada A1, ha scoperto che durante la sosta il suo zaino e i suoi Airpods erano spariti dalla vettura. A quel punto, ha fatto partire la geolocalizzazione ed avvisato la polizia, che poco dopo è arrivata sul posto. Dopo gli accertamenti del caso, sono scattati i provvedimenti: gli agenti di Napoli, infatti, sono stati mobilitati per raggiungere via Antonio Dohrn, poco distante dal Lungomare, dove erano state localizzate le cuffiette. Raggiunto il segnale, hanno fermato un'auto con a bordo due persone: un 38enne ed un 28enne, entrambi originari della Georgia.

Il 38enne era in possesso di cuffie e zaino, mentre in auto c'erano anche un coltello ed un taglierino. Assieme a lui, anche un 28enne suo connazionale, con precedenti di polizia, anche specifici, che è stato denunciato per ricettazione e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per il 38enne invece, anche lui con precedenti di polizia anche specifici per furto aggravato, anche la scoperta che fosse irregolare sul territorio italiano. Indagini che, oltre alla geolocalizzazione delle cuffiette, si sono avvalse anche delle telecamere di videosorveglianza dell'autogrill, che hanno consentito una rapida identificazione del responsabile. L’uomo è stato rintracciato anche grazie al costante contatto tra la centrale operativa e la vittima del furto e alla visione dei lettori di targhe presenti in città. Alla fine, l'uomo è stato arrestato per furto aggravato nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.