Roberto Fico: “Ho detto io no a Pasquale Di Fenza candidato alle Elezioni Regionali col centrosinistra”

Pasquale Di Fenza e Roberto Fico

L‘inchiesta di Fanpage ha acceso un faro su Pasquale Di Fenza, il consigliere regionale uscente – ricandidato con Forza Italia, a sostegno del candidato del centrodestra Edmondo Cirielli – che ha legami professionali con la famiglia Simeoli di Marano, legata al clan Polverino. E oggi ad intervenire è il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico.

L'ex presidente della Camera spiega di essere stato lui stesso a bloccare ogni ipotesi di ricandidatura col centrosinistra del politico-geometra, ex esponente di "Azione" (ne è stato espulso dopo la storia del balletto coi tiktoker), noto ai più per aver ricevuto il sostegno della controversa influencer Rita De Crescenzo: «È vero» risponde Fico ai cronisti che gli chiedevano se fosse stato lui a dire no alla candidatura.

«Noi – dice Fico – dobbiamo tenere sempre altissima l'attenzione e altissima l'asticella, vediamo sempre più spesso i nostri Comuni sciolti per infiltrazioni, ci sono ancora zone grigie su cui dobbiamo fare chiarezza. Noi vogliamo far sì che in Campania ci sia una Regione dove l'etica pubblica è sempre al primo posto, dove ci siano protocolli d'intesa con le forze dell'ordine, con l'Autorità Anticorruzione. Faremo un grande lavoro su questo, in parte la Regione già l'ha fatto, ma noi faremo ancora più».