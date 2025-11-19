napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Roberto Fico: “Ho detto io no a Pasquale Di Fenza candidato alle Elezioni Regionali col centrosinistra”

Dopo l’inchiesta di Fanpage sul consigliere regionale ricandidato con Forza Italia, Roberto Fico, aspirante governatore per il centrosinistra conferma di aver bloccato il nome dell’ex esponente di Azione nelle liste progressiste a suo sostegno.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Pasquale Di Fenza e Roberto Fico
Pasquale Di Fenza e Roberto Fico
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

L‘inchiesta di Fanpage ha acceso un faro su Pasquale Di Fenza, il consigliere regionale uscente  – ricandidato con Forza Italia, a sostegno del candidato del centrodestra Edmondo Cirielli – che ha legami professionali con la famiglia Simeoli di Marano, legata al clan Polverino. E oggi ad intervenire è il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico.

L'ex presidente della Camera  spiega di essere stato lui stesso a bloccare ogni ipotesi di ricandidatura  col centrosinistra del politico-geometra, ex esponente di "Azione" (ne è stato espulso dopo la storia del balletto coi tiktoker), noto ai più per aver ricevuto il sostegno della controversa influencer Rita De Crescenzo: «È vero» risponde Fico ai cronisti che gli chiedevano se fosse stato lui a dire no alla candidatura.

«Noi – dice Fico – dobbiamo tenere sempre altissima l'attenzione e altissima l'asticella, vediamo sempre più spesso i nostri Comuni sciolti per infiltrazioni, ci sono ancora zone grigie su cui dobbiamo fare chiarezza. Noi vogliamo far sì che in Campania ci sia una Regione dove l'etica pubblica è sempre al primo posto, dove ci siano protocolli d'intesa con le forze dell'ordine, con l'Autorità Anticorruzione. Faremo un grande lavoro su questo, in parte la Regione già l'ha fatto, ma noi faremo ancora più».

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Nel covo del boss foto di famiglia con Di Fenza, candidato in Campania con Forza Italia
Roberto Fico: "Ho detto io no a Pasquale Di Fenza candidato alle Elezioni Regionali col centrosinistra"
È il consigliere dei balletti con la controversa tiktoker Rita De Crescenzo (che lo appoggia alle elezioni)
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views