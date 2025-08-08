Tiktoker in Consiglio regionale, Calenda caccia Di Fenza da Azione: “Un buffone”

Il consigliere regionale della Campania Pasquale Di Fenza è stato espulso dal partito Azione, del quale faceva parte fino al pomeriggio odierno. La decisione, presa direttamente dal segretario di Azione, il senatore Carlo Calenda, arriva in seguito al video pubblicato su TikTok che ritrae Di Fenza in compagnia di Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano, due tiktoker partenopei controversi e discussi. E infatti le immagini hanno sollevato indignazione bipartisan, anche e soprattutto perché il video è stato girato nell'ufficio di Di Fenza al Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, tra il Tricolore italiano e la foto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Carlo Calenda: "Mi scuso con gli elettori"

Come detto, la decisione di espellere Pasquale Di Fenza dal partito è arrivata direttamente dal suo segretario e fondatore, Carlo Calenda, che ha annunciato il provvedimento in un post su Instagram, nel quale ha pubblicato proprio uno screenshot del video incriminato. Nella didascalia del post, Calenda è lapidario e non usa giri di parole. "Questo buffone che usa il Consiglio regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vajasse varie, viene espulso da Azione con effetto immediato per comportamenti non compatibili con un incarico istituzionale" scrive il segretario del partito. Calenda, poi, chiosa: "Mi scuso con gli elettori".

La replica di Di Fenza: "Ho chiesto scusa, non pensavo si arrivasse a tanto"

Il consigliere regionale della Campania Pasquale Di Fenza, una volta appresa la notizia della sua espulsione da Azione, ha voluto replicare. All'Ansa, il consigliere ha dichiarato: "Ne prendo atto. Ho chiesto scusa, non pensavo si arrivasse a questo. Però la scelta di Calenda è questa, non posso che accettare l'espulsione dal partito. Mi riservo tuttavia di leggere con calma le sue parole". Di Fenza ha dichiarato di aver saputo dell'espulsione dalla stampa e di non aver avuto comunicazioni a riguardo.