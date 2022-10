Riviera di Chiaia, crolla un pezzo di balcone in strada: paura tra i passanti Alcuni calcinacci si sono staccati da un sotto balcone all’incrocio con via Fratelli Magnoni. Non ci sono feriti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla un pezzo di balcone in strada alla Riviera di Chiaia. Paura in strada tra i passanti. Il cedimento è avvenuto attorno alle ore 12,00 di oggi, giovedì 6 ottobre 2022. Il distacco sembra aver interessato una parte del sotto-balcone posto al primo piano di un edificio che affaccia sulla riviera, all'angolo con via Fratelli Magnoni, poco dopo il bar Riviera. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando di Napoli e gli agenti della vicina stazione della Polizia Locale. Il marciapiedi pedonale sottostante è stato transennato ed interdetto ai passanti, mentre sono stati avviati i controlli anche sugli altri balconi che affacciano sulla strada, per verificarne la stabilità. Per fortuna, non si registrano feriti. Solo paura tra i passanti. A prima vista anche altri sotto-balconi dell'edificio sembrerebbero ammalorati, per questo saranno fatte ulteriori verifiche per scongiurare eventuali nuovi crolli.

Sul posto si è subito recato Francesco De Giovanni, consigliere della I Municipalità Chiaia-Posillipo. "L'area è stata messa in sicurezza da vigili del fuoco e Polizia Locale – spiega a Fanpage.it – I tecnici hanno proceduto a fare una relazione per valutare un eventuale spicconamento, Ma per farlo occorrerebbero comunque dei mezzi specifici con un carrello elevatore. Un'operazione che nel caso dovesse essere ritenuta necessaria sarà eseguita eventualmente nel pomeriggio. Sembra un danno lieve a vista, da alcuni sotto-balconi sarebbe caduto un po' di intonaco. Dovranno mettere in sicurezza l'area per evitare nuovi crolli. Per questi motivi è stato chiuso tutto il marciapiedi ai pedoni".