Rita De Crescenzo, incursione al Festival dell'Economia di Trento mentre a Napoli infiamma lo scontro con Borrelli Fanpage.it apprende che la tiktoker napoletana parteciperà alla puntata speciale de La Zanzara al Festival dell'Economia di Trento mentre si intensifica lo scontro con il deputato Borrelli sugli ormeggi abusivi di Mergellina.

Rita De Crescenzo, volto divisivo dei social e figura controversa del panorama napoletano, varcherà le porte del prestigioso Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 22 al 25 maggio. Come apprende Fanpage.it, Rita De Crescenzo non sarà protagonista dei panel accademici organizzati dal Gruppo 24 Ore e dal comitato scientifico dell'Università trentina, ma approderà in piazza Battisti come ospite de "La Zanzara" nella puntata di venerdì 23 maggio, quando la trasmissione di Radio24 trasferirà i suoi microfoni nel capoluogo trentino. Non è la prima volta che Rita De Crescenzo usa un grande evento per creare dei coni di visibilità alternativa ai suoi canali. Era già accaduto al Festival di Sanremo.

L'anomalia dell'invito in un contesto istituzionale

Sebbene la partecipazione della tiktoker al programma di Giuseppe Cruciani non rappresenti una novità assoluta, la sua presenza durante un evento di caratura istituzionale come il Festival dell'Economia ha risvolti interessanti. La scelta di ospitare la De Crescenzo in una cornice normalmente riservata a economisti, accademici e figure istituzionali arriva in un momento particolarmente delicato per l'influencer napoletana e che riguarda la questione della concessione degli ormeggi a Mergellina.

Lo scontro con Borrelli si intensifica

Nelle ultime settimane, l'attenzione mediatica sulla De Crescenzo si è concentrata sul duro confronto con il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. "Sarò il tuo incubo, mi devi sognare la notte. È venuta l'ora che io distruggo te, hai trovato un osso duro", aveva tuonato la tiktoker in un video diventato virale, alzando il livello dello scontro con il deputato. La disputa affonda le radici nella battaglia per le concessioni degli ormeggi nel porto di Mergellina, dove la famiglia della De Crescenzo opera storicamente come ormeggiatori. Borrelli, noto per le sue battaglie contro l'illegalità diffusa, ha più volte puntato il dito contro presunti fenomeni di abusivismo che coinvolgerebbero anche l'attività della famiglia dell'influencer.