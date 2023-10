Violenta rissa sulle scale di Montesanto, volano sedie e chitarre: lite per una birra rubata. Il video sui social

Una violenta rissa è scoppiata questa notte sulle scale di Montesanto, che costeggiano l'omonima funicolare. Coinvolte circa una decina di persone, che si sono picchiate a calci e pugni e a colpi di sedie e chitarre lanciate. Non è chiaro il motivo della lite. Ma, a scatenarla, sembra sia stata una birra rubata. La scena è stata ripresa in un video e pubblicata poi sui social. Sullo scalone di Montesanto da tempo sono accampati diversi clochard, che hanno attrezzato una tendopoli al margine della scalinata, con tanto di fornelletto per cucinare. I senzatetto vivono in condizioni di abbandono e degrado, assieme ai loro cani da compagnia.

Nelle immagini si vedono diverse persone, circa 7 o 8, prendersi a botte, scagliandosi contro anche sedie e altri oggetti, perfino una chitarra. Secondo alcuni utenti dei social, un gruppo di cittadini stranieri, forse di origine asiatica, che spesso si reca sulle scale di notte, svegliando gli abitanti dei palazzi circostanti con il chiasso, avrebbe rubato delle birre ai senzatetto che stazionano sulle scale. Da qui, sarebbe scaturita la violenta rissa tra i due gruppi. Uno dei senzatetto sarebbe rimasto ferito e trasportato poi in ospedale per le cure mediche del caso. Si tratta solo di una prima versione fornita dagli utenti dei social, che va ancora vagliata.

Un utente scrive in un post su Instagram: Preciso che dal video i cani possono sembrare aggressivi ma a differenza dei loro padroni, non lo sono affatto. Detto ciò la rissa che è finita con persone al pronto soccorso con teste spaccate, nasce per una banale birra rubata ai senza fissa dimora. Mi dispiace pubblicare il video, in genere nel quartiere siamo molto tolleranti nei confronti di questi senza tetto (anche perché alcuni di loro sono veramente bravissimi ragazzi) ma la tolleranza insieme alla totale assenza di controlli è degenerata nell'aumento enorme del loro numero. Questa volta da una discussione per una birra rubata ne è scaturita questa violentissima rissa in pochi secondi, la prossima volta con chi capiterà? Un gruppo di turisti che magari ha alzato il gomito? Un gruppo di ragazzini della zona che spesso si riuniscono sulle scale? Se le forze dell'ordine non hanno sufficiente personale per rispondere alle urgenze la notte, la @questuradinapoli_officialpage intervenisse di giorno per controllare in quanti e chi è accampato su una scalinata storica che è anche oggetto di importanti investimenti pubblici futuri".