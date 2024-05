Rissa in strada in via dei Tribunali, uomo picchia un poliziotto: arrestato un 33enne

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Momenti di caos nella mattinata di oggi, lunedì 27 maggio, in via dei Tribunali, nel cuore di Napoli, dove un poliziotto è stato picchiato da un uomo di 33 anni, che è poi stato arrestato. Questa mattina, i Nibbio e gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, sono intervenuti ai Decumani dove era stata segnalata una lite in strada, scoppiata, come si è appreso poi, per futili motivi.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di quattro uomini che, come detto, poco prima avevano dato vita a una rissa in strada, in pieno giorno e in pieno entro a Napoli. Mentre gli agenti stavano procedendo all'identificazione dei soggetti coinvolti nella lite, è sopraggiunto un altro uomo, in evidente stato di agitazione, che ha cominciato a inveire contro i presenti.

Gli agenti hanno così cercato di riportarlo alla calma, ma l'uomo, incurante della loro presenza, non soltanto ha dato in escandescenze, ma ha colpito uno dei poliziotti; con non poca difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Al termine della formalità di rito, dunque, l'uomo – un 33enne napoletano con precedenti di polizia – è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.