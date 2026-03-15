Rissa in discoteca a Pomigliano, 19enne colpito a bottigliate in testa, ferito gravemente. Ragazza pugnalata al gluteo

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Rissa in discoteca a Pomigliano d'Arco. Un ragazzo di 19 anni viene picchiato con una bottiglia di vetro e colpito ripetutamente alla testa. È ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale del Mare di Napoli. Ferita anche una 18enne: la ragazza è stata accoltellata alla natica sinistra ed è ricoverata all'Ospedale di Nola. Una notte da paura quella vissuta in un locale di via dell’Aeronautica nel comune del vesuviano. Sulla vicenda adesso sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna.

I due ragazzi sono stati ricoverati: il 19enne è in prognonosi riservata

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Forse uno sguardo di troppo, forse una banale lite dopo aver bevuto qualche drink. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire cosa sia avvenuto. Al momento non si hanno, infatti, ulteriori dettagli né si conosce quali siano i rapporti tra i due giovani ricoverati. I militari dell'Arma stanno cercando di reperire altri elementi per chiarire il quadro. Le forze dell'ordine sono intervenute all'alba di oggi, domenica 15 marzo, presso il locale, una discoteca, appunto, a quanto appreso da Fanpage.it, dopo la segnalazione dei due ragazzi feriti.

Nessuno dei due giovani rimasti feriti, è bene precisare, sarebbe al momento in pericolo di vita. Anche se il 19enne sarebbe quello più grave. Per lui, infatti, i medici non hanno sciolto la prognosi. Il ragazzo ha riportato serie lesioni al capo. Il giovane è stato colpito alla testa con violenza, utilizzando una bottiglia di vetro, secondo quanto ricostruito dai militari. La ragazza 18enne ha riportato, invece, una ferita da arma da taglio alla natica sinistra. Le indagini degli investigatori mirano a chiarire la dinamica e ad individuare i responsabili.