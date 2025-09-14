Rissa fuori dalla discoteca, due 20enni in ospedale con trauma cranico: panico nel Salernitano

Immagine di repertorio

Una violenta rissa tra due gruppi di ragazzi è scoppiata questa mattina domenica 14 settembre, attorno alle ore 5,00, all'esterno di una discoteca sulla litoranea di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ma il bilancio alla fine è pesante: Nella colluttazione tra i due gruppi di giovani sono rimasti gravemente feriti due ragazzi, entrambi 20enni e originari di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: il primo di 26 anni, il secondo di 27.

A Pontecagnano feriti 26enne e 27enne in una rissa

Entrambi i giovani sono stati subito soccorsi. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e due ambulanze dei volontari della Vopi e una auto medica di Pontecagnano dell'Asl di Salerno. I due feriti sono stati medicati, stabilizzati e, quindi, trasportati in ospedale. Secondo le prime informazioni, entrambi avrebbero riportato un trauma cranico.

Lite tra due gruppi all'esterno della discoteca

Non sono chiari i motivi che hanno fatto scoppiare la lite tra i due gruppi, ma potrebbero essere banali. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e sono state acquisite le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per avere ulteriori elementi utili alle indagini. I controlli delle forze dell'ordine sulla movida sono serrati. Ieri, infatti, in tutte le province campane sono stati dislocati presidi delle forze dell'ordine nei punti sensibili, per assicurare un pronto intervento e fermare sul nascere risse e aggressioni.