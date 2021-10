Rissa e tentato omicidio, arrestati 15 minori a Salerno: 10 in carcere, 5 in comunità Quindici minori arrestati a Salerno: per dieci di loro si sono aperte le porte dell’Istituto Penitenziario Minorile, mentre per altri cinque è scattato il trasferimento in una comunità. Sarebbero tutti coinvolti in una rissa sfociata in un tentato omicidio. L’operazione della polizia di Salerno questa mattina all’alba.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quindici minorenni sono stati arrestati questa mattina dalla Polizia di Stato di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del capoluogo della Valle dell'Irno. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, i quindici minorenni sarebbero tutti coinvolti a vario titolo in una rissa per futili motivi sfociata poi in un tentato omicidio.

L'episodio era avvenuto in pieno centro a Salerno la notte tra il 15 e 16 maggio scorsi, prima sul Lungomare e poi continuata all’esterno di un noto ristorante della centralissima via Roma, terminata con l'accoltellamento di due sedicenni, fortunatamente non gravi. Le immagini, riprese da un passante, fecero subito il giro della Rete per la loro brutalità.

Questa mattina per i quindici responsabili sono scattate le manette: dieci di loro si sono aperte le porte dell'Istituto Penitenziario Minorile, mentre per altri cinque il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha disposto il collocamento in una comunità.

La sequenza di gravi risse nel Salernitano

Fenomeni, quelle delle risse tra giovani, sempre più in aumento in tutta la provincia di Salerno. A luglio erano stati denunciati 11 minorenni per rissa, lesioni personali gravi, porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere, mentre poche settimane in un altro episodio analogo ben 16 giovanissimi, tutti sotto la maggiore età, avevano dato vita ad una vera e propria battaglia per le strade di Battipaglia: prima su via Italia, poi all'interno della stazione ferroviaria di Battipaglia, travolgendo anche donne, bambini e comuni passeggeri. Una guerriglia feroce tra due bande rivali formate da minorenni, nata per una ragazza "contesa" dalle diverse fazioni. Risse che spesso sfociano anche in tentati omicidi, come quella per la quale sono scattate oggi le manette per i 15 partecipanti.