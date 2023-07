Rissa e cinghiate alla partita dei ragazzini under-14: Daspo ai genitori, trattati come ultras Violenta rissa tra genitori sugli spalti durante una gara Under-14 tra Barano d’Ischia e Sporting Qualiano: 6 identificati, daspo di due anni per un 44enne.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un frame dal video della rissa

Arrivano i primi Daspo dopo la violenta rissa avvenuta sugli spalti dello stadio "Luigi Di Iorio" a Barano d'Ischia, durante una gara tra squadre under-14: i protagonisti di quella rissa, sedata solo dall'arrivo della polizia, furono per lo più i genitori dei ragazzini che in campo erano impegnati nel recupero di una gara del campionato Under-14 che vedeva sfidarsi le squadre del Barano d'Ischia, padrone di casa, e gli ospiti dello Sporting Village Qualiano. Le due società sono, ovviamente, totalmente estranee ai fatti: ma le immagini della rissa avvenuta sugli spalti tra i genitori dei ragazzini, alcuni dei quali "armati" di cintura con le quali colpivano i "rivali", divennero rapidamente virali.

La rissa dello scorso 9 marzo

La vicenda accadde lo scorso 9 marzo, e da allora gli inquirenti hanno indagato per ricostruire e soprattutto dare un nome ai volti ripresi dai tanti telefonini che avevano registrato, e diffuso in Rete, le immagini della rissa. Furono sei le persone che furono identificate durante la rissa, che coinvolse almeno 15 persone: due i genitori di Barano d'Ischia, quattro quelli appartenenti alla "tifoseria" dello Sporting Qualiano. E proprio uno di questi ultimi è stato raggiunto quest'oggi da un Daspo di due anni: si tratta di un 44enne di Giugliano in Campania, nel Napoletano, che era stato denunciato per rissa e per utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive: aveva infatti utilizzato una cintura per colpire un altro genitore, provocandogli anche diverse ferite. Una rissa che, sul momento, apparve inspiegabile: l'arbitro fu costretto ad interrompere la partita, e solo dopo che la polizia aveva riportato la calma ed identificato i facinorosi era ripresa: gara che, contrariamente a quanto avvenuto sugli spalti, si svolse in un clima di grande correttezza, con appena due ammoniti tra i giovani calciatori.

Ischia, Daspo anche per un calciatore e un allenatore

Altri tre Daspo di varia durata (da uno a quattro anni) sono stati invece emessi contro tre persone, tra cui un calciatore e l'allenatore dell'Ischia Calcio, per avere lo scorso 2 aprile, dopo la gara contro il Napoli United disputata al Mazzella di Ischia, insultato e minacciato un poliziotto. L'allenatore, peraltro, era squalificato e non presente in distinta, ma era comunque entrato in campo: denunciato per oltraggio, violenza e minacce a pubblico ufficiale, anche per loro è scattato così il Daspo, con l'allenatore che è stato denunciato anche per invasione di campo.