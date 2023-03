Rissa tra genitori sugli spalti a Ischia durante una gara under 14: arriva la polizia Rissa tra genitori sugli spalti durante una gara under-14 tra Barano e Qualiano, arriva la polizia: 6 identificati, rischiano una denuncia per rissa e il Daspo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un frame dal video

Una normale partita di calcio tra ragazzini durante il campionato provinciale Under-14 è finita con l'intervento della Polizia, l'identificazione di circa sei persone tra genitori di casa ed ospiti che ora rischiano di essere denunciati per rissa e lesioni, nonché altrettante segnalazioni alla Questura che ora valuterà la possibilità di emettere il Daspo per ciascuno di loro. Un pomeriggio di follia quello avvenuto a Barano d'Ischia, dove allo stadio "Don Luigi Di Iorio" si sono affrontate le formazioni under-14 di Barano e di Qualiano, impegnate nel campionato provinciale di categoria.

Non è chiaro cosa sia accaduto sugli spalti durante la partita: fatto sta che, come riferisce il quotidiano locale "Il Dispari", è scoppiata una furibonda lite tra i genitori baranesi e quelli qualianesi. Pare che a scatenare il tutto sia stata qualche parola di troppo da parte della madre di uno dei calciatori in campo nei confronti degli avversari. A quel punto, i genitori dell'altra "fazione" sono intervenuti e dalle parole si è passati subito ai fatti. Dal video pubblicato da "Il Dispari", ad affrontarsi sarebbero state prima due donne, seguite poi dagli uomini: in breve è scoppiata così la rissa a suon di schiaffi e pugni. Alla fine al campo è arrivata la Polizia a riportare la calma: almeno sei gli identificati, si tratterebbe di due genitori di Barano ed altri quattro di Qualiano. Il tutto è avvenuto nonostante in campo la gara fosse stata più che corretta, con appena due ammoniti tra i giovani calciatori. Ora i genitori coinvolti rischiano una denuncia per rissa e il Daspo dagli stadi.